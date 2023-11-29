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Засідання Ради Україна - НАТО – заява за результатами зустрічі

29 листопада 2023, 13:36
Засідання Ради Україна - НАТО – заява за результатами зустрічі
Джерело: ua.news
Члени НАТО залишаються непохитними у своїй відданості подальшому посиленню політичної та практичної підтримки України.

У Брюсселі 29 листопада пройшло засідання Ради Україна - НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

За результатами засідання оприлюднена заява. 

Так, члени НАТО залишаються непохитними у своїй відданості подальшому посиленню політичної та практичної підтримки України, оскільки вона продовжує захищати свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність у своїх міжнародно визнаних кордонах, і продовжуватимуть надавати підтримку стільки, скільки буде потрібно. 
 
"Сильна незалежна Україна є життєво необхідною для стабільності євроатлантичного регіону", - йдеться у повідомленні.
 
Очільники МЗС підбили підсумки виконання узгодженого на Вільнюському саміті розширеного пакету політичної та практичної підтримки України. Міністри схвалили амбітну робочу програму на 2024 рік. 
 
Там зазначили, що у цьому контексті НАТО та Україна вже працюють і приймають рішення разом, як рівноправні, з широкого кола питань, включаючи сумісність, енергетичну безпеку, інновації, кіберзахист та стійкість. 
 
"Ми будемо розвивати ці напрямки роботи. NUC також виявився надійним механізмом консультацій у кризових ситуаціях. НАТО продовжує надавати Україні терміново необхідну допомогу. Разом ми перетворюємо Комплексний пакет допомоги на багаторічну програму, щоб допомогти відновити український сектор безпеки та оборони та підтримати стримування та оборону України в довгостроковій перспективі. У рамках цих зусиль ми розробляємо дорожню карту переходу України до повної оперативної сумісності з НАТО. Також ми розробляємо нові проєкти з гуманітарного розмінування, медичної реабілітації поранених українських військових, оборонно-промислового потенціалу України на основі стратегічного огляду оборонних закупівель", - йдеться у заяві.
 
Союзники надали Україні рекомендації щодо першочергових реформ. Міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою адаптованої Річної національної програми. 
 
Альянс підтримуватиме Україну у здійсненні цих реформ на шляху до майбутнього членства в НАТО.
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