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Засідання "Рамштайну" на рівні лідерів відкладено на невизначений термін

11 жовтня 2024, 08:55
Засідання
Фото: afp.com
У Пентагоні заявили, що не мають інформацію щодо нової дати та місця.
Міністерство оборони США під час брифінгу для преси заявило, що для засідання контактної групи щодо України у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів, яке мало відбутися 12 жовтня, наразі не визначено ані нової дати, ані місця проведення.
 
Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер.
 
При цьому у відомстві наголосили, що робота щодо надання Україні "спроможностей у короткостроковій та довгостроковій перспективі" не припиняється між засіданнями "Рамштайну". Обговорення постійно ведеться на різних рівнях: від робочих груп до міністрів оборони, для яких організовують телефонні перемовини та двосторонні зустрічі.
 
"Контактна група - дуже важливий форум для синхронізації та обміну інформацією щодо підтримки України, але не є єдиним механізмом для цього", - підсумував Райдер.
 
Нагадаємо, що засідання "Рамштайну" зірвалося через рішення Джо Байдена скасувати візит до Німеччини для вирішення нагальних питань щодо наслідків урагану "Мілтон".
ПентагонРамштайнвійна в Україніросія окупанти

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