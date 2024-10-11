Засідання "Рамштайну" на рівні лідерів відкладено на невизначений термін

У Пентагоні заявили, що не мають інформацію щодо нової дати та місця.

Міністерство оборони США під час брифінгу для преси заявило, що для засідання контактної групи щодо України у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів, яке мало відбутися 12 жовтня, наразі не визначено ані нової дати, ані місця проведення.

Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер.

При цьому у відомстві наголосили, що робота щодо надання Україні "спроможностей у короткостроковій та довгостроковій перспективі" не припиняється між засіданнями "Рамштайну". Обговорення постійно ведеться на різних рівнях: від робочих груп до міністрів оборони, для яких організовують телефонні перемовини та двосторонні зустрічі.

"Контактна група - дуже важливий форум для синхронізації та обміну інформацією щодо підтримки України, але не є єдиним механізмом для цього", - підсумував Райдер.

Нагадаємо, що засідання "Рамштайну" зірвалося через рішення Джо Байдена скасувати візит до Німеччини для вирішення нагальних питань щодо наслідків урагану "Мілтон".