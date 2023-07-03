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Заслуговує на похвалу: у НАТО оцінили початок контрнаступу України

03 липня 2023, 19:53
Заслуговує на похвалу: у НАТО оцінили початок контрнаступу України
Фото: Радіо свобода
У НАТО кажуть, що зараз в Україні перебуває 90% особового складу російської армії.

Дії українського військового командування на початку літнього контрнаступу заслуговують на похвалу.

Відповідну заяву зробив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, союзникам не варто коментувати контрнаступ ЗСУ в контексті того, що "вони мають просуватися швидше" або "ми розчаровані, що вони не просуваються швидко".

"Це – реальна війна, і люди гинуть щодня. Важко, коли ти там перебуваєш і бачиш, як гинуть твої колеги і друзі, важко бути під обстрілами такої інтенсивності. Це завжди важко, і ми маємо продовжувати підтримувати Україну, тому що для них це дуже важкий час", – сказав голова Військового комітету НАТО.

Він наголошує, що ті операції, які зараз проводять українські військові, надзвичайно важкі.

"Я гадаю, що з хороших причин у деяких місцях вони обережні, тому що ви можете спалити багато сил, якщо підете напряму, і вам потрібно знайти слабкі місця, найкращі позиції, щоб спробувати прорватися", – зазначив він.

Також Бауер заявив, що зараз в Україні перебуває 90% особового складу російської армії.

"Люди ніколи не мають думати, що легко переступити. Так ніколи не буває. В Україні є значна кількість росіян, є значні загороджувальні перешкоди – іноді це декілька кілометрів, іноді це 30 кілометрів глибиною, з мінними полями, серйозними загородженнями, і є ще третя лінія. Щоб через це все пройти, досягти території, де більше немає оборонної інфраструктури – це дуже-дуже важке для українців завдання", – переконаний адмірал.

Він також каже, що якщо Україна програє цю війну, це – не кінець нестабільності, це початок ще більшої нестабільності.

"Як нам відомо, росія хоче повернутися назад до кордонів 1997 року, що включає три балтійські держави, Польщу, Словаччину, Угорщину, Словенію та Болгарію. Це для нас неприйнятно. Тому ми маємо зрозуміти, що ця війна не лише про Україну, а й про набагато більше, і ми маємо продовжувати підтримувати Україну так довго, скільки це буде потрібно, тому що ми не можемо дозволити росіянам перемогти", – аргументував Роб Бауер.

НАТОвійна в Україніросія окупантиконтранаступ

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