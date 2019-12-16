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Засновник космо-стартапу Firefly розповів, чому в Україні не треба будувати космодром

Слідом за ним засновник маловідомої української компанії Space Logistics Ukraine Дмитро Легеза заявив про намір побудувати космодром на суші в Херсонській області
Перші ступені ракет, які будуть злітати з можливого українського космодрому будуть падати на території РФ та Турціїї.
Засновник космо-стартапу Firefly розповів, чому в Україні не треба будувати космодром Фото: tsn.ua

Про це розповів засновник українсько-американського космічного стартапу Firefly Максим Поляков в інтерв'ю ЕП.

У 2019 гендиректор "Південмашу" Сергій Войт висловився за створення плавучого космодрому з херсонським ДП "Паллада".

Слідом за ним засновник маловідомої української компанії Space Logistics Ukraine Дмитро Легеза заявив про намір побудувати космодром на суші в Херсонській області.

Власними космодромами володіють лише кілька країн: США, РФ, Китай, Індія, Японія, Південна Корея, КНДР, Іран, Нова Зеландія, Ізраїль.

Однак Максим Поляков вважає, що Україні космодром "не світить".

"Ізраїль запускає ракети проти руху Землі, тому що там нічого немає, крім Кіпру, а у нас (в разі створення космодрому в Херсонській області. - ЕП) перший ступінь буде падати або на Росію, або на Туреччину.

В Європі немає космодрому з тих же причин. Космодром буде в північній частині Шотландії (на півострові Амхойн. - ЕП), в Швеції (ракетний полігон Есрейндж в шведському Заполяр'ї. - ЕП). У шведів є маленький майданчик, вони її розширюють, тому що можуть пролетіти через полярне коло.

Все інше запускає Франція з острова Куру. Де Куру, а де Європа.

Колись може бути літаковий старт. Його розробляють кілька компаній, найвідоміша - Virgin Galactic. Літак злетів, ракету кинув.

З України літак злетів, а над чим її кидати? Її ж все одно треба кидати над Чорним морем, але його не вистачить, щоб перша ступінь пішла вгору. І падати вона буде на Росію ", - пояснює підприємець.

Нагадаємо, що ракета Firefly Alpha ідеальна для військових програм. "Військові не літають разом з комерційними вантажами, військові літають тільки з території США. Фактично ми забираємо ще й ринок військових замовлень", - говорить він.

 
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16 12 2019 15:00
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