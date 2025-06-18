Засновник Spotify інвестував €600 млн на дрони для ЗСУ

Фонд "подвоює зусилля" у сфері безпеки.

Засновник Spotify Даніель Ек вклав 600 мільйонів євро у німецький оборонний стартап Helsing.

Компанія постачає ударні дрони Україні, пише газета Financial Times.

Компанія Prima Materia вклала 600 млн євро у Helsing.

Раніше вони вже вкладали гроші в Helsing ще у 2021 році, однак це будо до повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Даніель Ек сказав, що тепер фонд "подвоює зусилля" у сфері безпеки.

Цю фірму він заснував в 2021 році і зосередився на створенні програмного забезпечення зі штучним інтелектом для оборонної сфери, а згодом перейшов до виробництва власних безпілотників, літаків та підводних човнів.

Наразі БпЛА збирають на півдні Німеччини і вже постачають для потреб України, а також компанія має контракти з урядами Великої Британії, Німеччини і Швеції.

Інвесторами Helsing є й шведська оборонна компанія Saab, венчурні фонди Accel, Lightspeed Ventures, Plural і General Catalyst. Загальна сума залучених інвестицій становить 1,37 млрд євро.

На сьогодні компанія входить до п’ятірки найдорожчих приватних технологічних компаній Європи.