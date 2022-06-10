Засновник Telegram попередив про небезпеку месенджера WhatsApp

За словами Павла Дурова, WhatsApp вже 13 років надає хакерам доступ до телефонів користувачів

Засновник і власник Telegram Павло Дуров попередив про небезпеку месенджера WhatsApp.

Про це Дуров написав у своєму Telegram-каналі.

"Хакери могли мати повний доступ до всього на телефонах користувачів WhatsApp. Це стало можливим завдяки проблемі безпеки, про яку повідомив сам WhatsApp минулого тижня. Все, що хакеру потрібно було зробити, щоб отримати доступ до вашого телефону, — це надіслати вам шкідливе відео або почати відеодзвінок з Вами в WhatsApp", - заявив він.

За словами Дурова, щороку стає відомо про якусь проблему і уразливість месенджера WhatsApp. Всі ці проблеми ведуть лише до одного - пристрої користувачів знаходяться під загрозою, їх можуть зламати хакери.

"Щороку ми дізнаємося про якусь проблему в WhatsApp, яка ставить під загрозу всі пристрої користувачів. Це означає, що майже напевно там вже існує нова пролом в системі безпеки. Такі проблеми навряд чи випадкові - вони закладені дефектами алгоритму. Не має значення, чи є ви найбагатшою людиною на землі - якщо на вашому телефоні встановлено WhatsApp, всі ваші дані з кожної програми на вашому пристрої доступні", - додав засновник Telegram.

Дуров зазначив, що він не закликає користувачів переходити на Telegram. За словами засновника месенджера, люди можуть завантажувати будь-які додатки для обміну повідомленнями, проте їм варто пам'ятати, що WhatsApp вже 13 років є інструментом стеження.