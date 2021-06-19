Засновник Tesla і SpaceX став називати себе у Twitter "Ілон Маск Другий"

З чим це пов'язано - достеменно невідомо, у своїх постах Маск цього не уточнює, не відповідаючи на запитання підписників

Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск перейменував себе у соцмережі Twitter на "Ілон Маск Другий" (англ. Elon Musk, the 2nd).

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на профіль Маска у Твіттері.

З чим це пов'язано - достеменно невідомо, у своїх постах Маск цього не уточнює, не відповідаючи на запитання підписників.

Можливо, таким чином Ілон хотів привернути увагу до останньої публікації, де розташована фотографія одразу з двома космічними кораблями - Starship SN15 і Starship SN16.