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Засновник Tesla і SpaceX став називати себе у Twitter "Ілон Маск Другий"

З чим це пов'язано - достеменно невідомо, у своїх постах Маск цього не уточнює, не відповідаючи на запитання підписників
Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск перейменував себе у соцмережі Twitter на "Ілон Маск Другий" (англ. Elon Musk, the 2nd).
Засновник Tesla і SpaceX став називати себе у Twitter "Ілон Маск Другий" Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на профіль Маска у Твіттері.
 
З чим це пов'язано - достеменно невідомо, у своїх постах Маск цього не уточнює, не відповідаючи на запитання підписників.
 
Можливо, таким чином Ілон хотів привернути увагу до останньої публікації, де розташована фотографія одразу з двома космічними кораблями - Starship SN15 і Starship SN16.
 

Фото: twitter/ Elon Musk
 
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19 06 2021 14:21
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