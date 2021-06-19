НОВИНИЗасновник Tesla і SpaceX Ілон Маск перейменував себе у соцмережі Twitter на "Ілон Маск Другий" (англ. Elon Musk, the 2nd).
Фото: twitter/ Elon MuskПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Засновник Tesla і SpaceX став називати себе у Twitter "Ілон Маск Другий"
З чим це пов'язано - достеменно невідомо, у своїх постах Маск цього не уточнює, не відповідаючи на запитання підписників
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на профіль Маска у Твіттері.
З чим це пов'язано - достеменно невідомо, у своїх постах Маск цього не уточнює, не відповідаючи на запитання підписників.
Можливо, таким чином Ілон хотів привернути увагу до останньої публікації, де розташована фотографія одразу з двома космічними кораблями - Starship SN15 і Starship SN16.
Фото: twitter/ Elon Musk
Читайте також: Хакери з Anonymous оголосили війну Ілону Маску
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 06 2021 14:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Українські зброярі представили кулемет власної розробки
- ФОТО У Стамбулі під Святою Софією та палацом Топкапи знайшли підземелля
- ФОТО У Харкові випробували аерозольний генератор для маскування військової техніки
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
No articles