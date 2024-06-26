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Засновник WikiLeaks Ассанж визнав себе винним у шпигунстві – WP

26 червня 2024, 09:51
Засновник WikiLeaks Ассанж визнав себе винним у шпигунстві – WP
Джуліан Ассанж. Фото: AFP
Таким чином він підбив певні підсумки багаторічної юридичної саги, яка охопила п'ять країн.

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж у середу визнав себе винним за одним пунктом звинувачення у порушенні Закону про шпигунство у федеральному суді США на Північних Маріанських островах. 

Про деталі справи пише американська газета The Washington Post.

Після відбуття п’яти років у британській в’язниці Ассанж має змогу тепер повернутися до рідної Австралії, оскільки він уклав угоду про визнання злочину, пов’язаного з порушенням Закону про шпигунство. Нагадаємо, причиною його переслідування стала публікація секретних документів США більше ніж десять років тому.
 
Відповідаючи на запитання судді в переповненій залі суду, Ассанж назвав себе «консультантом, журналістом, комп’ютерною програмою, редактором» і продюсером документальних фільмів. Потім він почав визнавати себе винним, його обличчя було беземоційним, а руки він тримав у закритому схрещеному положенні.
 
Ассанж сказав у суді, що вважає, що як журналіста його робота повинна бути захищена Першою поправкою до Конституції США. Він додав, що вважає Першу поправку та Закон про шпигунство суперечливими, що спричинило додаткові питання судді та пояснення адвоката Ассанжа, що його клієнт визнає себе винним.
 
Нагадаємо, окрім іншого, перша поправка гарантує, що Конгрес США не буде видавати закони, які будь-яким чином обмежують свободу слова і свободу преси.

 

Джуліан Ассанжвійна в Україніросія окупанти

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