Засновник WikiLeaks Ассанж визнав себе винним у шпигунстві – WP

Таким чином він підбив певні підсумки багаторічної юридичної саги, яка охопила п'ять країн.

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж у середу визнав себе винним за одним пунктом звинувачення у порушенні Закону про шпигунство у федеральному суді США на Північних Маріанських островах.

Про деталі справи пише американська газета The Washington Post.

Після відбуття п’яти років у британській в’язниці Ассанж має змогу тепер повернутися до рідної Австралії, оскільки він уклав угоду про визнання злочину, пов’язаного з порушенням Закону про шпигунство. Нагадаємо, причиною його переслідування стала публікація секретних документів США більше ніж десять років тому.

Відповідаючи на запитання судді в переповненій залі суду, Ассанж назвав себе «консультантом, журналістом, комп’ютерною програмою, редактором» і продюсером документальних фільмів. Потім він почав визнавати себе винним, його обличчя було беземоційним, а руки він тримав у закритому схрещеному положенні.