Застарілі танкери "Тіньового флоту" перевозять нафту рф – Bloomberg

Застарілі судна часто не відповідають стандартам безпеки та страхування.

26-річний нафтовий танкер, який перевозив російське паливо, два дні дрейфував на жвавому судноплавному маршруті в Індійському океані, привернувши увагу галузевих оглядачів і чиновників з морської безпеки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це чергове суворе нагадування про екологічні ризики, які створює тіньовий флот, що перевозить російську нафту по всьому світу.

Згідно з даними супутникового стеження, Turba - судно, яке, як відомо, перевозить російську нафту, зараз рухається у напрямку Сінгапуру.

Приблизно за 48 годин до цього, коли танкер знаходився за 320 кілометрів на захід від Ачеха в Індонезії, навігаційний статус судна був "не під командуванням". Це означає, що танкер не може самостійно маневрувати і, відповідно, ризикує заважати іншим суднам рухатися, що часто відбувається через механічні або пов'язані з ними несправності.

Побудований у 1997 році і значно старший за вік, коли більшість танкерів відправляють на металобрухт, Turba перебував поблизу, але не в межах морських кордонів Індонезії, коли дрейфував в океані, за даними департаменту військово-морської служби країни.

Багато танкерів з так званого "тіньового флоту" транспортують нафту з рф, а іноді з Ірану та Венесуели до Китаю, пропливаючи через Малаккську протоку — одну з найбільш завантажених морських точок у світі.

Середземноморські води навколо Греції, звідки Turba розпочав свою подорож, є загальним пунктом відправлення, а перевантаження нафти відбувається неподалік від узбережжя цієї країни.

Ризики, які становлять такі судна — ключові для забезпечення постачання російської та іранської нафти, цілком реальні. У травні в Південно-Китайському морі вибухнув ще один 26-річний нафтовий танкер Pablo.

Як і Pablo, Turba має “таємничого” власника і за останні кілька років пройшов відносно мало перевірок.

Судно ходить під прапором Камеруну — країни, що знаходиться у чорному списку, опублікованому Паризьким меморандумом про взаєморозуміння, міжнародною організацією, що сприяє безпечному судноплавству.

Загалом, старі судна, які погано обслуговуються, несуть більший ризик для безпеки. Отримання потрібних запчастин для них також може бути проблематичним.

Однак минулого року санкції проти росії спричинили сплеск інтересу до купівлі та експлуатації таких танкерів.

Покупки, як правило, здійснюються таємничими суб'єктами, які прагнуть уникнути ідентифікації під час транспортування нафти з підсанкційних режимів - завдання, яке все частіше не бажають виконувати деякі більші і авторитетніші власники.