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Застосунок для знайомств Tinder іде з білорусі

16 січня 2024, 14:21
Застосунок для знайомств Tinder іде з білорусі
Фото: Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images
Користувачам рекомендували припинити дію свої облікових записів.

Американська компанія Match Group, яка володіє застосунком для знайомств "Тіндер", заявила про вихід із білоруського ринку з середини лютого 2024 року.

Про це повідомляється на сайті застосунку.

Із 15 лютого користувачі з білорусі не зможуть використовувати сервіси застосунку, увійти до свого облікового запису, здійснювати покупки, оновлювати платну підписку та купувати бонуси. Створювати пари, спілкуватися в чаті і використовувати будь-яку активну передплату можна до цієї дати.

Також користувачам у білорусі рекомендували припинити дію свої облікових записів.

"Ви можете видалити свій обліковий запис Tinder безпосередньо з налаштувань Tinder до 15 лютого 2024 року. Після цієї дати ви можете видалити свій обліковий запис за допомогою інструмента "Управління моїм обліковим записом"", - йдеться в повідомленні.

 

 
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