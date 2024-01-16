Застосунок для знайомств Tinder іде з білорусі

Користувачам рекомендували припинити дію свої облікових записів.

Американська компанія Match Group, яка володіє застосунком для знайомств "Тіндер", заявила про вихід із білоруського ринку з середини лютого 2024 року.

Про це повідомляється на сайті застосунку.

Із 15 лютого користувачі з білорусі не зможуть використовувати сервіси застосунку, увійти до свого облікового запису, здійснювати покупки, оновлювати платну підписку та купувати бонуси. Створювати пари, спілкуватися в чаті і використовувати будь-яку активну передплату можна до цієї дати.

Також користувачам у білорусі рекомендували припинити дію свої облікових записів.

"Ви можете видалити свій обліковий запис Tinder безпосередньо з налаштувань Tinder до 15 лютого 2024 року. Після цієї дати ви можете видалити свій обліковий запис за допомогою інструмента "Управління моїм обліковим записом"", - йдеться в повідомленні.