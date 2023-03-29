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Абсолютно доречно: заступниця генпрокурора США про відновлення України коштом рф – Bloomberg

29 березня 2023, 09:08
Абсолютно доречно: заступниця генпрокурора США про відновлення України коштом рф – Bloomberg
Відновлення України за рахунок рф - абсолютно доречно, переконана заступниця генерального прокурора США Ліза Монако.

Зусилля Європи щодо заморожування активів Центрального банку росії та використання цих коштів на відновлення України заслуговують на підтримку.

Про це йдеться у заяві заступника генерального прокурора США Лізи Монако, яку приводить Bloomberg.

За її словами, країни G7 нещодавно збирались разом і взяли на себе зобов'язання заявити, що збираються тримати ці активи в нерухомому стані, де б вони не були.

"І коли це закінчиться, ми зобов'язуємось забезпечити їх використання на благо та для відновлення України. І я думаю, що це абсолютно доречно", - сказала Монако.

Заступник генерального прокурора заявила, що США були виключно "агресивними" у переслідуванні активів багатих росіян, особливо через свою оперативну групу KleptoCapture.

Департамент також націлений на посередників, які підживлюють російську "військову машину". Йдеться про тіньові підставні компанії, бухгалтерів, юристів і тих, хто дозволяє приховувати активи.

Минулого року міністр фінансів Джанет Йеллен заявила, що, на її думку, такий крок не є юридично допустимим у Сполучених Штатах, але цілком природно, що росії доведеться платити за відновлення України.

СШАкоштиG7війна в Українівідновлення україниросійські активи

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