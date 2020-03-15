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Заступник глави НБУ: Україна краще підготовлена до кризи ніж у 2008 році

Банкір сподівається, що все-таки буде підписана програма МВФ, тому що за його словами це важливо для макроекономічної стабільності
"Економічно Україна набагато краще підготовлена до кризових ситуацій, ніж це було в попередні роки - під час 2014 року чи 2008 року. Запас міцності економіки значно кращий, у нас стабільна, ліквідна, добре капіталізована банківська система, у нас працює система плаваючого курсоутворення, в нас не накопичуються значні дисбаланси, інфляція в нас значно знижується", - підкреслив Чурій.
Заступник глави НБУ: Україна краще підготовлена до кризи ніж у 2008 році Фото: FINCLUB

Заступник глави НБУ Олег Чурій зазначив, що банківська система готова до можливих кризових явищ.

Про це він повідомив в етері "Радіо НВ", зазначає "Економічна правда". 

За його словами на сьогодні банківська система після очищення повністю капіталізована та відповідає найкращим світовим зразкам з точки зору нагляду. Банківська система має дуже значний запас ліквідності - в гривні приблизно 200 млрд грн, у доларах - 9 млрд дол. 

"Економічно Україна набагато краще підготовлена до кризових ситуацій, ніж це було в попередні роки - під час 2014 року чи 2008 року. Запас міцності економіки значно кращий, у нас стабільна, ліквідна, добре капіталізована банківська система, у нас працює система плаваючого курсоутворення, в нас не накопичуються значні дисбаланси, інфляція в нас значно знижується", - підкреслив Чурій.

Банкір сподівається, що все-таки буде підписана програма МВФ, тому що за його словами це важливо для макроекономічної стабільності: "якщо ця програма буде підписана, ми будемо під парасолькою міжнародних фінансових установ і зможемо більш впевнено пройти кризу".

Нагадаємо, що новий уряд України підтвердив прихильність реформам і нову програму з МВФ

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15 03 2020 15:51
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