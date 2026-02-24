Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Заступник ОП розповів про новий формат переговорів із рф щодо війни проти України

24 лютого 2026, 13:44
Фото: ukrinform.ua
Головна зміна стосувалася російської делегації.

Офіційні переговори між Україною, росією та США за останній рік суттєво змінили формат та склад учасників.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця в інтерв’ю BBC.

За його словами, якщо у 2025 році ключові зустрічі відбувалися в Стамбулі, то пізніше майданчиком для переговорів став Абу-Дабі. Головна зміна стосувалася російської делегації: замість політичних фігур і представників МЗС тепер у ній переважно військові та співробітники спецслужб. Кислиця зазначив, що це несподівано спростило діалог.

"Військові краще розуміють, що відбувається на полі бою. Інша справа, чи здатні вони повідомляти безпосередньо, без фальсифікацій або зміни інформації", – пояснив заступник глави ОПУ. Він додав, що військові можуть сперечатися, але не заглиблюються в ідеологічні чи історичні питання.

За словами Кислиці, військова переговорна група вже узгодила близько 90% технічних аспектів. Найскладнішими залишаються питання статусу територій, ліній розмежування та контролю над Запорізькою АЕС, які потребують політичних рішень на найвищому рівні.

Кислиця відзначив активну участь американської делегації у мирному процесі. "Ми маємо віддати належне американцям за їхню відданість і терпіння – вони не тільки спостерігають, а й ставлять питання та слухають наші відповіді", – розповів він.

Заступник керівника ОПУ позитивно оцінив роль Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа, та посланця Стіва Віткоффа, назвавши його "набагато мудрішою людиною, ніж карикатурний образ у ЗМІ".

Ця зміна формату переговорів може прискорити досягнення домовленостей щодо технічних питань та створити умови для майбутніх політичних рішень.

війнапереговориКислиця

