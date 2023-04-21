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Заступник прем'єра Британії Домінік Рааб йде у відставку через звинувачення у цькуванні

21 квітня 2023, 15:01
Заступник прем'єра Британії Домінік Рааб йде у відставку через звинувачення у цькуванні
Домінік Рааб покинув посаду віцепрем'єр-міністра і міністра юстиції Великої Британії після завершення розслідування звинувачень у булінгу.

Перевірку щодо Рааба провів незалежний слідчий Адам Толлі після 8-ми офіційних скарг на його поведінку під час виконання ним обов’язків міністра закордонних справ, міністра з питань Brexit та міністра юстиції у британському уряді.

Про це повідомляє CNN.

Домінік Рааб заявив, що вирішив піти у відставку після того, як офіційне розслідування встановило, що деякі претензії проти нього були виправданими.

"Я закликав провести розслідування та зобов'язався піти у відставку, якщо буде виявлено будь-які факти булінгу. Я вважаю, що важливо дотриматись свого слова", – сказав колишній заступник прем'єра.

Зазначається, що розслідування "відхилило усі звинувачення, крім двох", та дійшло висновку, що чиновник жодного разу протягом чотирьох із половиною років "не лаявся і не кричав на когось, не кажучи вже про те, щоб кидати що-небудь або іншим чином фізично залякувати когось, а також не намагався навмисно принизити когось".

Рааб обіймав кілька посад у британському уряді після приходу в 2015 році як молодшого міністра. 

Крім посади віцепрем'єр-міністра, він також був міністром юстиції та лорд-канцлером в уряді Ріші Сунака.

булінгБританіяРаабцькування

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