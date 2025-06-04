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Заступник Рубіо, який закрив відділ протидії дезінформації рф, пов'язаний з кремлем

04 червня 2025, 12:55
Заступник Рубіо, який закрив відділ протидії дезінформації рф, пов'язаний з кремлем
фото: The Telegraph
Даррен Бітті називав путіна "хоробрим і сильним".

Заступник держсекретаря США з питань публічної дипломатії Даррен Бітті, який розформував відділ, що займався боротьбою з російською дезінформацією, одружений з росіянкою, яка має зв’язки з кремлем.

Про це повідомив The Telegraph.

Дядько Юлії Кирилової, яка є дружиною Бітті, раніше був заступником губернатора Ненецького автономного округу в Сибіру, а потім працював у Громадянській палаті рф. У середині квітня відділ було розформовано. Бітті це пояснив тим, що його діяльність "серйозно не відповідає пріоритетам адміністрації Трампа".
 
До приходу в американський уряд Бітті писав у соцмережах, що путін повинен «проникнути» в західні інститути, а також критикував "глобалістську американську імперію", і хвалив росію з Китаєм. Бітті також неодноразово закликав США передати Тайвань Пекіну і називав Велику Британію "бідною і жалюгідною королівською державою, якій було б набагато краще під китайським пануванням".
 
Крім того, посадовець підігравав російським наративам і стверджував, що США проводять "операції з організації кольорових революцій" в Україні, Гонконзі, китайському автономному районі Сіньцзян і М’янмі. путіна він називав "хоробрим і сильним" і говорив, що НАТО "становить набагато більшу загрозу для американської свободи, ніж путін". За два роки після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну нинішній чиновник критикував Британію за "антагонізацію росії".
 
The Telegraph зазначає, що відділ із боротьби з російською дезінформацією, був відносно невеликим агентством із бюджетом трохи більш як $50 млн на рік. Новинне видання Revolver, яке належало Даррену Бітті, роками атакувало цей відділ, звинувачуючи його в тому, що воно є частиною "цензурної мережі", покликаної змусити замовкнути консервативні голоси.
СШАвійна в Україніросія окупанти

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