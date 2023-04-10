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ПОЛІТИКА

Заступниця голови МЗС відправилась з візитом до Індії

10 квітня 2023, 11:46
Заступниця голови МЗС відправилась з візитом до Індії
Джерело: ukraineun.org
Еміне Джапарова обговорить посилення двосторонньої взаємодії між владою України та Індії.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова відправилась з дводенним візитом до Індії.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

"Рада відвідати Індію - землю, яка породила багатьох мудреців, святих та гуру. Сьогодні Індія хоче бути Вішвагуру - всесвітнім учителем та арбітром. У нашому випадку ми маємо дуже чітку картину: агресор проти безневинної жертви. Підтримка України - єдиний правильний вибір для справжнього Вішвагуру", - написала Джапарова у Twitter.

Прес-служба МЗС повідомляла, що 10-11 квітня відбудеться візит першої заступниці міністра закордонних справ України до Індії.

Програма передбачає зустрічі Джапарової з державним міністром закордонних справ - державним міністром культури Індії Мінакаші Лекхі, заступником міністра закордонних справ Індії Санджаєм Вермою та заступником радника прем’єр-міністра Індії з питань національної безпеки Вікрамом Місрі.

Сторони обговорять посилення двосторонньої взаємодії, зокрема, проведення політичних консультацій, обмін візитами на високому та найвищому рівнях, відновлення роботи міжурядової українсько-індійської комісії з питань торговельної, економічної, наукової, технічної, промислової і культурної співпраці, а також шляхи активізації відносин між країнами в рамках всеохопного партнерства.

Джапарова також візьме участь у круглому столі з Indian Strategic Community та інтерактивному спілкуванні з представниками Індійської ради у міжнародних справах та дасть інтерв’ю провідними медіа Індії.

ІндіяМЗС України

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