Засуджений на 15 років ексмер Владивостока їде на війну в Україну

Де саме служитиме Пушкарьов поки невідомо.

Колишній мер Владивостока Ігор Пушкарьов, засуджений 2019 року на 15 років у справі про корупцію, підписав контракт із Міноборони рф і вирушить на війну в Україну.

Де саме служитиме Пушкарьов, теж поки невідомо.

Пушкарьов став уже другим колишнім мером Владивостока, який вирушить на війну в Україну. У грудні 2023 року на фронт вирушив Олег Гуменюк, який працював мером Владивостока з квітня 2019 року по травень 2021 року. Його засудили у справі про хабарі на 12 років.

Пушкарьова засудили 2019 року за статтями про хабарі в особливо великому розмірі, зловживання повноваженнями та комерційний підкуп. Його засудили до 15 років колонії суворого режиму.

Суд встановив, що, будучи мером Владивостока з 2009-го до 2015 року, Пушкарьов одержав хабарі в розмірі 75 мільйонів рублів, а його родичі внаслідок незаконних махінацій отримали 471,7 мільйона рублів.