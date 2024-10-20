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Засуджений на 15 років ексмер Владивостока їде на війну в Україну

20 жовтня 2024, 16:23
Засуджений на 15 років ексмер Владивостока їде на війну в Україну
Де саме служитиме Пушкарьов поки невідомо.
Колишній мер Владивостока Ігор Пушкарьов, засуджений 2019 року на 15 років у справі про корупцію, підписав контракт із Міноборони рф і вирушить на війну в Україну.
 
Про це пише "Настоящее время".
 
 Де саме служитиме Пушкарьов, теж поки невідомо.
 
Пушкарьов став уже другим колишнім мером Владивостока, який вирушить на війну в Україну. У грудні 2023 року на фронт вирушив Олег Гуменюк, який працював мером Владивостока з квітня 2019 року по травень 2021 року. Його засудили у справі про хабарі на 12 років.
 
Пушкарьова засудили 2019 року за статтями про хабарі в особливо великому розмірі, зловживання повноваженнями та комерційний підкуп. Його засудили до 15 років колонії суворого режиму.
 
Суд встановив, що, будучи мером Владивостока з 2009-го до 2015 року, Пушкарьов одержав хабарі в розмірі 75 мільйонів рублів, а його родичі внаслідок незаконних махінацій отримали 471,7 мільйона рублів.
мервійна в Україніросія окупанти

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