Затоплено єдиний в Україні державний завод осетрових риб – Мінагрополітики

У Мінагрополітики кажуть, що кожного року завод забезпечував вселення понад 1,5 млн екземплярів молоді осетрових.

Внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції був затоплений єдиний в Україні державний осетровий завод.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

За інформацією відомства, виникла "пряма загроза подальшому відтворенню популяцій осетрових видів риб, яка може призвести до зникнення цих реліктових видів у водоймах нашої держави".

"Враховуючи особливий охоронний статус осетрових видів риб, руйнація осетрового заводу матиме вкрай негативні наслідки для екологічного стану України і країн Чорноморського басейну", – зазначають у відомстві.

Також, за даними пресслужби, осетровий завод "Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод імені академіка С.Т. Артющика" був розташований у селі Дніпровське Білозерського району Херсонської області. Він працював із 1984 року.