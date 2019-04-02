Затримані у Грузії українці вийшли під заставу

Українці, яких у Грузії тримали під вартою за підозрою у підготовці диверсій під час протестів, вийшли під заставу.

Про це повідомив депутат від партії "Об'єднання "Самопоміч", екс-командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко.

Він зазначив, що суд змінив запобіжний захід затриманим українцям - відтак вони вийшли з-під варти.

Семенченко також назвав підозри щодо збройних провокацій "фейками".

Нагадаємо, що в неділю 2 грудня МВС Грузії повідомило, що в Тбілісі були затримані шестеро громадян України і один громадянин Грузії.

Радник Президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков заявив, що серед затриманих 2 грудня у Тбілісі (Грузія) українців був Семен Семенченко.

Пізніше Семенченко заявив, що інформація про його затримання в Грузії - фейк.

Під час обшуків в готельних номерах виявлено пістолети "Беретта" і "Макаров", автоматичну ручну вогнепальну зброю і різні боєприпаси.

Порушено кримінальну справу за ст. 236 Кримінального кодексу Грузії ( "Незаконна купівля та зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин").

У МВС повідомили, що громадяни України прибули до Грузії 27 листопада.