Затримані у Грузії українці вийшли під заставу
Про це повідомив депутат від партії "Об'єднання "Самопоміч", екс-командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко.
Він зазначив, що суд змінив запобіжний захід затриманим українцям - відтак вони вийшли з-під варти.
Семенченко також назвав підозри щодо збройних провокацій "фейками".
Нагадаємо, що в неділю 2 грудня МВС Грузії повідомило, що в Тбілісі були затримані шестеро громадян України і один громадянин Грузії.
Радник Президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков заявив, що серед затриманих 2 грудня у Тбілісі (Грузія) українців був Семен Семенченко.
Пізніше Семенченко заявив, що інформація про його затримання в Грузії - фейк.
Під час обшуків в готельних номерах виявлено пістолети "Беретта" і "Макаров", автоматичну ручну вогнепальну зброю і різні боєприпаси.
Порушено кримінальну справу за ст. 236 Кримінального кодексу Грузії ( "Незаконна купівля та зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин").
У МВС повідомили, що громадяни України прибули до Грузії 27 листопада.
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