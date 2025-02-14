Затримано молдовських найманців "Вагнера", які захоплювали Бахмут

У рамках першого етапу міжнародної поліцейської операції "Месники" правоохоронці двох країн провели понад 50 обшуків за місцями мешкання та реєстрації фігурантів

У ході міжнародної спецоперації "Месники" українські та молдовські поліцейські затримали трьох громадян Молдови, які у складі ПВК "Вагнер" та інших незаконних збройних формувань воювали проти України.

Про це повідомили у Нацполіції України.

Троє громадян Молдови діяли у складі російської армії під час захоплення Бахмуту тощо, а деякі з них отримали нагороди від воєнного керівництва окупантів.

Зокрема, з 2014-го по 2023 рік вони брали участь у бойових діях за Донецький аеропорт, створенні "Дебальцевського котла" у складі ПВК "Вагнер", батальйону "Сомалі" та інших збройних формувань "ДНР" та росії.

Для знешкодження найманців залучили понад 200 поліцейських з Головного слідчого управління, Департаменту стратегічних розслідувань та Департаменту карного розшуку Нацполіції, працівників управління по боротьбі з організованою злочинністю та управління кримінальних переслідувань Національного Інспекторату Розслідувань ГІП МВС Молдови.