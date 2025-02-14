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Затримано молдовських найманців "Вагнера", які захоплювали Бахмут

14 лютого 2025, 14:33
Затримано молдовських найманців
У рамках першого етапу міжнародної поліцейської операції "Месники" правоохоронці двох країн провели понад 50 обшуків за місцями мешкання та реєстрації фігурантів
У ході міжнародної спецоперації "Месники" українські та молдовські поліцейські затримали трьох громадян Молдови, які у складі ПВК "Вагнер" та інших незаконних збройних формувань воювали проти України.
 
Про це повідомили у Нацполіції України.
 
Троє громадян Молдови діяли у складі російської армії під час захоплення Бахмуту тощо, а деякі з них отримали нагороди від воєнного керівництва окупантів. 
 
Зокрема, з 2014-го по 2023 рік вони брали участь у бойових діях за Донецький аеропорт, створенні "Дебальцевського котла" у складі ПВК "Вагнер", батальйону "Сомалі" та інших збройних формувань "ДНР" та росії.
 
Для знешкодження найманців залучили понад 200 поліцейських з Головного слідчого управління, Департаменту стратегічних розслідувань та Департаменту карного розшуку Нацполіції,  працівників управління по боротьбі з організованою злочинністю та управління кримінальних переслідувань Національного Інспекторату Розслідувань ГІП МВС Молдови.
 
Процесуальне керівництво спецоперації здійснювалось керівництвом Офісу Генерального прокурора України та Прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю та особливим справам Молдови. 
 
Операції сприяли ГУР Міноборони та Європол, які сформували спеціальну робочу групу з фахівців від України та Молдови. Додатково було організовано Віртуальний командний пункт (VCP), що дозволяв оперативно обмінюватися інформацією між усіма правоохоронцями та здійснювати перевірку даних у базах Європолу в режимі реального часу.
 
Йдеться, що у рамках першого етапу міжнародної поліцейської операції "Месники" правоохоронці двох країн провели понад 50 обшуків за місцями мешкання та реєстрації фігурантів. 
 
Вилучено документи, компʼютерну техніку та мобільні телефони з листуваннями, фото- та відеоконтентом, які містять інформацію про вербування, умови проходження служби в ПВК "Вагнер" та підтверджують участь затриманих у бойових діях на території України.
 
Молдовські слідчі повідомили трьом фігурантам про підозру за участь найманцями у збройному конфлікті, воєнних або інших насильницьких діях, спрямованих на повалення чи підрив конституційного ладу або на порушення територіальної цілісності держави (ст. 141 п. (1) Кримінального кодексу Республіки Молдова). Наразі суд обирає їм запобіжний захід. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі. 
 
"Це тільки перші з 85 ідентифікованих оперативними підрозділами української поліції громадян Молдови, які брали участь у війні на боці росії. Завдяки роботі працівників Департаменту кримінального аналізу поліцейські отримали інформацію про послужні списки, родинні звʼязки, контакти та місцеперебування фігурантів", - сказано у повідомленні. 
 
Зазначається, що слідчі Нацполіції відкрили спеціальне магістральне кримінальне провадження, у ході якого документують усі факти їх вербування, навчання, фінансування та використання в бойових діях проти України. Їх дані вже скерували до компетентних правоохоронних органів Молдови, де проти них розпочато нову серію розслідувань.
 
За даними Офісу Генерального прокурора, розслідується справа щодо участі громадян третіх країн у бойових діях проти України в рядах підрозділів, підконтрольних ЗС РФ. Йдеться про ПВК "Вагнер", "Легіон", "Ветерани", "Редут", "Русич" та інших. До Республіки Молдова вже скеровано інформацію про 20 громадян, які воювали в складі цих підрозділів.

 

Молдовавійна в Україніросія окупанти

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