Затримано поляка, який пропонував свою допомогу спецслужбам рф щодо замаху на Зеленського

СБУ та Офіс Генерального прокурора в співпраці з органами правопорядку Польщі затримали польського громадянина за підозрою в готовності діяти на користь російських спецслужб, який пропонував замах на українського Президента.

Про це повідомляють в Офісі Генпрокурора і СБУ.

За даними слідства, підозрюваний за власною ініціативою налагодив контакт з представниками командування збройних сил рф і повідомив їх про готовність працювати на користь військової російської розвідки. В прокуратурі заявили, що його завдання включали збір та передачу країні-агресору інформації про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка на території Польщі.

"Це мало, серед іншого, допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на життя президента України Володимира Зеленського під час його перебування в цій країні", - заявили у відомстві.

Про ймовірне вчинення кримінального правопорушення українські прокурори та співробітники СБУ повідомили польських колег та передали їм ключові докази у цій справі в рамках надання міжнародно-правової допомоги.

В СБУ кажуть, що завдяки успішним заходам та оперативному обміну інформацією між двома країнами завербованого агента спецслужб рф вдалося ідентифікувати та затримати на території Польщі.

Польська прокуратура висунула затриманому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби. 18 квітня 2024 року Окружний суд міста Варшави застосував до нього запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту.

Розслідування проводить Агентство внутрішньої безпеки під наглядом Національної прокуратури Республіки Польща. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, 27 липня минулого року Зеленський відвідував Миколаївську область, зокрема, він був в місті Очаків. 7 серпня СБУ повідомила, що затримала російську агентку, яка намагалася дізнатись маршрут президента, щоб влаштувати на ньому ракетний обстріл. СБУ завчасно здобула інформацію про розвідувально-підривну діяльність зловмисниці і подбали про додаткові заходи безпеки під час візиту.