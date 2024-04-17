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Затримка допомоги США Україні може призвести до великих успіхів російських військ – ISW

17 квітня 2024, 09:25
Затримка допомоги США Україні може призвести до великих успіхів російських військ – ISW
Затримки Сполучених штатів із наданням допомоги Україні обмежують здатність ЗСУ проводити ефективні оборонні операції і надавати військам рф змогу проводити наступальні операції.

Про це йдеться в звіті ISW.

"Ця динаміка для російських військ може призвести до оперативно значущих успіхів у майбутньому", - пишуть аналітики. 

В Інституті додають, що росія і Україна беруть участь у постійній гонці інновацій та адаптації в сфері ППО, де росія продовжує коригувати час, масштаби, склад і цілі своїх ударів і разом з тим намагається проникнути в систему протиповітряної оборони України. 

Довгі затримки у наданні військової допомоги США вже призвели до дефіциту запасів зенітно-ракетних комплексів України і перешкоджають здатності України адаптуватися до еволюції російських ударних комплексів. 

Обмежена кількість систем протиповітряної оборони і перехоплювачів змушує Україну приймати складні рішення щодо розподілу систем ППО між тиловими та фронтовими районами, залишаючи фронтові війська значною мірою вразливими до російських повітряних атак. 

За словами спеціалістів ISW, лише Сполучені Штати можуть швидко надати Україні системи протиповітряної оборони в обсязі, необхідному для значного покращення спроможностей протиповітряної оборони України.

 
війна в Українідопмога США

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