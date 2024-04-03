"Затримка допомоги Україні від США має наслідки на полі бою" - Столтенберг

ША терміново повинні прийняти рішення щодо допомоги Україні, переконаний генсек НАТО.

Зволікання Конгресу Сполучених Штатів Америки у питанні допомоги Україні прямо впливає на ситуацію на полі бою.

Про це повідомив під час брифінгу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За словами посадовця, щодня зволікання із рішенням про відправку допомоги Україні "має наслідки на полі бою".

Генсек додав, що Україна змушена обмежувати використання боєприпасів і тому "з трудом встигає за росіянами".

Як додав Столтенберг, росія починає «перевершувати Україну», а союзники несуть відповідальність за ухвалення рішень щодо допомоги. Тому США терміново повинні прийняти одне з них.