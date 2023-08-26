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Затримки у військовій допомозі – причина повільного контрнаступу – український дипломат

26 серпня 2023, 19:42
Затримки у військовій допомозі – причина повільного контрнаступу – український дипломат
Джерело unian
росія мала час на зведення барикад.

Український посол у Берліні Олексій Макєєв назвав затримки в постачанні Україні західного озброєння причиною, з якої нинішній контрнаступ Збройних Сил не виправдовує очікувань за швидкістю.

Про це Макєєв сказав в інтерв’ю суспільному радіо Deutschlandfunk, фрагменти якого в суботу оприлюднила агенція DPA.

За словами посла, нерішуча військова підтримка з боку західних партнерів є однією з причин труднощів, перед якими Україна постала у своєму контрнаступі.

"росія мала час вибудувати барикади", – сказав Макеєв.

Він додав, що "підготовка і оснащення" українських штурмових бригад зайняла дуже багато часу. Ці бригади, за його словами, зараз повністю оснащені західним озброєнням і боєприпасами.

Також Макєєв згадав про дебати в Німеччині щодо постачання бойових машин піхоти та зенітних систем, зазначивши, що веде "дуже прагматичні і предметні переговори" з німецьким урядом про постачання далекобійних ракет Taurus.

Крім того, дипломат підкреслив, що Україна не контролює небо над своєю територією, тому постачання винищувачів F-16 є настільки для неї важливим.

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