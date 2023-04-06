Завдяки путіну бізнес німецьких оборонних підрядників процвітає – Bloomberg

Ринкова капіталізація Rheinmetall зросла майже втричі після початку війни в Україні.

Розв'язана путіним війна в Україні змусила німецьких політиків переосмислити позицію, яку Німеччина займала понад 75 років після Другої світової війни. І хоча значна частина суспільства досі не переконана в необхідності постачати зброю Україні, виробники озброєнь отримують дедалі більше замовлень.

Про це пише Bloomberg.

У середині березня найбільший оборонний підрядник Німеччини компанія Rheinmetall відзвітувала про отримання у 2022 році рекордного прибутку, рекордної кількості замовлень та заявок на нові замовлення. Йдеться про рекордні 26,6 млрд євро.

Перед тим Rheinmetall повідомила про отримання від уряду замовлення на "сотні мільйонів євро" на виробництво 300 тисяч снарядів для самохідних зенітних установок Gepard. Це заміна тих боєприпасів, які через нейтралітет відмовилась постачати Швейцарія.

Зараз Rheinmetall будує нову лінію для боєприпасів вартістю понад $10 млн.

Ринкова капіталізація Rheinmetall зросла майже втричі після початку війни в Україні.

"Багато хто тепер розуміє, що безпека – це не даність, за безпеку і демократію потрібно боротися, – сказав в інтерв'ю Bloomberg гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер. – Вони також розуміють, що на збройні сили потрібно витрачати гроші".

Серед військових німецька техніка має таку ж репутацію, як автомобілі та побутові прилади серед цивільних. Українські бійці у захваті від німецьких ЗРК IRIS-T – за 100%-ве ураження цілей. Виробник IRIS-T Diehl Defence веде переговори з Берліном про замовлення на суму $3 млрд.

Ще одна компанія Krauss-Maffei Wegmann спільно із Rheinmetall випускає танки Leopard 2, які зараз постачають Україні, зенітні установки Gepard та самохідні гаубиці Panzerhaubitze-2000, які вважаються одними з найпотужніших і найшвидших у світі.

"Німецькі оборонні підрядники виробляють одні з найдієвіших бронемашин, і я радий, що дедалі більше і більше їх вирушає в Україну", – каже Скотт Бостон, старший військовий аналітик Rand Corporation.

Виробник радарів Hensoldt нещодавно оголосив про замовлення на рекордну суму в 5,4 млрд євро. Саме російська агресія зробила питання про необхідність мати ефективну оборону та збройні сили знову актуальним, заявила компанія.

Нагадаємо, Rheinmetall будує центр обслуговування військової техніки ЗСУ в Румунії.