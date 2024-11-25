Завдяки "Турецькому потоку" Будапешту не потрібні інші маршруту газу – Сійярто

В 2024 році Угорщина отримала 6,6 млрд кубометрів природного газу.

Угорщина не постраждає через припинення транзитного потоку через Україну завдяки газопроводу "Турецький потік".

Про це заявив міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто, повідомляє турецька газета Haberler.

"Припинення транзиту через Україну на нас не впливає. Тому що кілька років тому ми будували "Турецький потік" разом із Туреччиною, Болгарією, Сербією та Росією. Зараз Угорщина постачає природний газ через "Турецький потік", - заявив Сійярто.

Прем’єр додав, що Угорщина щодня імпортує понад 20 млн кубометрів газу, що є новим рекордом.

Цього року "Турецьким потоком" до Угорщини надійшло більше 6,6 млрд кубометрів природного газу, що більше, ніж за весь минулий рік.

Щодо російсько-української війну, то Сійярто заявив, що його країна, яка межує з Україною, щодня стикається з негативними наслідками війни.

Угорський політик розкритикував дії адміністрації президента США Джо Байдена за низку кроків, що можуть призвести до ескалації війни, зокрема, схвалення використання ракет великої дальності проти російської території і введення економічних санкцій проти "Газпромбанку".