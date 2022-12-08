Завдяки українським біженцям рівень безробіття в Польщі рекордно знизився

У Польщі зафіксували найнижче безробіття за останні 32 роки. Так, показник безробіття у липні становив 4,9%. Це найнижчий показник за весь час із моменту падіння комуністичного режиму та початку ринкових реформ у країні. Це відбулось у результаті активізації ринку та працевлаштування біженців.





З початку повномасштабної війни у Польщі працевлаштувались 372 тис. українських біженців. Найбільше з них працює у воєводствах: Мазовецькому (82,8 тис.), Нижньосілезькому (39,5 тис.) Лодзькому (36,4 тис.), Великопольському (34,5 тис.). Про це повідомляє Obozrevatel із посиланням на Gremi Personal.З початку повномасштабної війни у Польщі працевлаштувались 372 тис. українських біженців. Найбільше з них працює у воєводствах: Мазовецькому (82,8 тис.), Нижньосілезькому (39,5 тис.) Лодзькому (36,4 тис.), Великопольському (34,5 тис.).

Водночас Томаш Богдевич, генеральний директор Gremi Personal, додав, що порівняно з 2021 роком, попит на вакансії з боку поляків збільшився на 9%, навіть на позиції, які традиційно займали працівники з України.

Цьому зростанню є кілька пояснень: перше – подорожчання життя у Польщі, висока інфляція (за прогнозом Єврокомісії, річна інфляція у Польщі становитиме 12,2%) та зростання ставок з іпотеки. "Також ми помічаємо, що поляки починають освоювати роботи, на які раніше майже не звертали уваги, наприклад, робота у харчовій промисловості та у логістиці", – додає Богдевич.

Подібна ситуація склалась і в Чехії. Там на 10 відкритих вакансій претендує лише 8 безробітних. У країні практично немає безробіття, а за час повномасштабної війни працевлаштували 97,3 тис. українських біженців.