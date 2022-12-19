Завершено розслідування "Харківських угод" проти Януковича та Азарова

Правоохоронці завершили розслідування проти колишніх президента та прем’єр-міністра України, які підозрюються у державній зраді у зв’язку з укладенням так званих "Харківських угод" на користь росії

Правоохоронці завершили розслідування проти колишніх президента та прем’єр-міністра України, які підозрюються у державній зраді у зв’язку з укладенням так званих "Харківських угод" на користь росії, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Розслідуванням встановлено, що експрезидент України, в порушення вимог Конституції та Закону України «Про міжнародні договори України», 21 квітня 2010 року у місті Харкові підписав від імені України угоду, якою продовжив на 25 років строк перебування чорноморського флоту російської федерації на території України – АР Крим і м. Севастополі. У свою чергу ексголова уряду того ж дня підписав розпорядження про схвалення Кабінетом Міністрів України так званих «Харківських угод» на користь російської федерації", - йдеться у повідомленні.

В ОГП зазначили, що колишні керівники держави штучно створили передумови для збільшення чисельності військ рф на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому – вторгнення збройних сил російської федерації і окупації ними АР Крим і м. Севастополя.

Наголошується, що окупація півострова надала можливість росії здійснити протягом 2014-2022 років нарощування особового складу та військової техніки, збройних сил чф, а також утворення нових військових частин та підрозділів збройних сил. Вони були застосовані державою-агресором для повномасштабного військового вторгнення 24 лютого 2022 року на територію України.

У зв’язку з переховуванням підозрюваних на території держави-агресора росії, слідчими ДБР здійснювалось спеціальне досудове розслідування, зазначається в повідомленні.