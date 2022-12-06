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Завод Boeing готується до випуску останнього реактивного літака 747 Jumbo Jet

06 грудня 2022, 21:05
Завод Boeing готується до випуску останнього реактивного літака 747 Jumbo Jet
Джерело: bloomberg
Boeing Co. планує викотити останній реактивний літак 747 зі свого заводу в Еверетті, штат Вашингтон.

Про це повідомляє Bloomberg.

Гігантські двопалубні лайнери на прізвисько "Jumbo Jet" вироблялися понад півстоліття. Ера Jumbo Jet завершилася.

"Гігантський Літак" (англ. Jumbo Jet), або просто "747", – чотирируховий, перший у світі далекомагістральний двопалубний широкофюзеляжний пасажирський літак.

Перший політ Jumbo Jet був виконаний 9 лютого 1969 року. На момент свого створення Боїнг 747 був найбільшим, найважчим і містким пасажирським авіалайнером, залишаючись таким протягом 36 років, до появи A380, перший політ якого відбувся у 2005 році.

Незважаючи на високу вартість, завдяки економічності масових авіаперевезень та лізинговим схемам експлуатації, це один із найпоширеніших у світі широкофюзеляжних пасажирських літаків. Станом на листопад 2020 року було замовлено 1571 екземпляр різних модифікацій Боїнга 747, з них поставлено замовникам 1559 літаків.

Раніше повідомлялось, що пентагон розглядає пропозицію компанії Boeing щодо постачання Україні дешевих невеликих високоточних бомб, які б дозволили Києву наносити удари далеко в тилу російський військ на відстань до 150 км.

літакBoeing

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