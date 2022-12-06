Завод Boeing готується до випуску останнього реактивного літака 747 Jumbo Jet
Про це повідомляє Bloomberg.
Гігантські двопалубні лайнери на прізвисько "Jumbo Jet" вироблялися понад півстоліття. Ера Jumbo Jet завершилася.
"Гігантський Літак" (англ. Jumbo Jet), або просто "747", – чотирируховий, перший у світі далекомагістральний двопалубний широкофюзеляжний пасажирський літак.
Перший політ Jumbo Jet був виконаний 9 лютого 1969 року. На момент свого створення Боїнг 747 був найбільшим, найважчим і містким пасажирським авіалайнером, залишаючись таким протягом 36 років, до появи A380, перший політ якого відбувся у 2005 році.
Незважаючи на високу вартість, завдяки економічності масових авіаперевезень та лізинговим схемам експлуатації, це один із найпоширеніших у світі широкофюзеляжних пасажирських літаків. Станом на листопад 2020 року було замовлено 1571 екземпляр різних модифікацій Боїнга 747, з них поставлено замовникам 1559 літаків.
Раніше повідомлялось, що пентагон розглядає пропозицію компанії Boeing щодо постачання Україні дешевих невеликих високоточних бомб, які б дозволили Києву наносити удари далеко в тилу російський військ на відстань до 150 км.