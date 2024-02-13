Завод у Молдові, пов’язаний з російською оборонкою, почав процедуру банкрутства

Йдеться про завод "Топаз", підконтрольний російській Об'єднаній двигунобудівній корпорації.

Розташований у Кишиневі завод "Топаз", підконтрольний російській Об'єднаній двигунобудівній корпорації, що є частиною військово-промислового комплексу рф, офіційно розпочав процедуру банкрутства.



Про це йдеться у молдовському проєкті журналістських розслідувань RISE Moldova.

Заяву про визнання "Топазу" неплатоспроможним подала кишинівська компанія CPD-Industrial Grup SRL, що належить Ользі Бачіу – сестрі Мірчі Бачіу, який володіє мережею магазинів Bomba.



За інформацією RISE Moldova, ця мережа орендує комерційні приміщення в "Топазу" і є одним із головних претендентів на землю, на якій розташований завод.

Журналісти ще восени 2022 року розповіли про зв’язок "Топазу", який у радянську добу виготовляв техніку для військово-промислового комплексу, з російською державною корпорацією "Ростех" через Об'єднану двигунобудівну корпорацію.

На той момент Молдова не приєдналась до санкцій Європейського Союзу проти росії.У грудні 2023 року Україна запровадила санкції проти заводу "Топаз", власник якого входить до російської корпорації "Ростех", і його генеральної директорки Інна Линник, яка має громадянство росії та Молдови.