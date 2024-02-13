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Завод у Молдові, пов’язаний з російською оборонкою, почав процедуру банкрутства

13 лютого 2024, 12:37
Завод у Молдові, пов’язаний з російською оборонкою, почав процедуру банкрутства
Фото: dic.academic.ru
Йдеться про завод "Топаз", підконтрольний російській Об'єднаній двигунобудівній корпорації.

Розташований у Кишиневі завод "Топаз", підконтрольний російській Об'єднаній двигунобудівній корпорації, що є частиною військово-промислового комплексу рф, офіційно розпочав процедуру банкрутства.

Про це йдеться у  молдовському проєкті журналістських розслідувань RISE Moldova.

 

Заяву про визнання "Топазу" неплатоспроможним подала кишинівська компанія CPD-Industrial Grup SRL, що належить Ользі Бачіу – сестрі Мірчі Бачіу, який володіє мережею магазинів Bomba.

За інформацією RISE Moldova, ця мережа орендує комерційні приміщення в "Топазу" і є одним із головних претендентів на землю, на якій розташований завод.

Журналісти ще восени 2022 року розповіли про зв’язок "Топазу", який у радянську добу виготовляв техніку для військово-промислового комплексу, з російською державною корпорацією "Ростех" через Об'єднану двигунобудівну корпорацію.

На той момент Молдова не приєдналась до санкцій Європейського Союзу проти росії.

У грудні 2023 року Україна запровадила санкції проти заводу "Топаз", власник якого входить до російської корпорації "Ростех", і його генеральної директорки Інна Линник, яка має громадянство росії та Молдови.
Молдовабанкрутствовійна в Україніросія окупанти

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