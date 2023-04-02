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ПОЛІТИКА

Завод Укроборонпрому презентував новітні боєприпаси для безпілотників

02 квітня 2023, 15:45
Завод Укроборонпрому презентував новітні боєприпаси для безпілотників
джерело facebook.com/permalink
Вони мають два різновиди.

Завод "Маяк", що входить до складу концерну “Укроборонпром”, презентував нові авіаційні боєприпаси для безпілотників. 

Фото нової амуніції опублікували на сторінці підприємства у Facebook.

"Авіаційні боєприпаси до БПАК осколкової дії: ОБП-23.1 вагою 1 кг – гарантована зона ураження радіусом 11 метрів. ОБП-23.05 вагою 0,5 кг – гарантована зона ураження радіусом 4,5 метра", – йдеться у повідомлені.

Поки що немає даний про застосування таких боєприпасів на полі бою російсько-української війни. Однак два роки тому компанія представила подібні снаряди, які вже давно перебувають у використанні ЗСУ.

Мова про боєприпаси кумулятивної дії РКГ-1600, які мають візуальну схожість із представленими сьогодні зразками озброєння. Вони були розроблені спільно з Центром впровадження та супроводження автоматизованих систем оперативного управління А2724 "Аеророзвідка".

безпілотникиУкрборонпромбоєприпаси

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