Завод Укроборонпрому презентував новітні боєприпаси для безпілотників

Вони мають два різновиди.

Завод "Маяк", що входить до складу концерну “Укроборонпром”, презентував нові авіаційні боєприпаси для безпілотників.

Фото нової амуніції опублікували на сторінці підприємства у Facebook.

"Авіаційні боєприпаси до БПАК осколкової дії: ОБП-23.1 вагою 1 кг – гарантована зона ураження радіусом 11 метрів. ОБП-23.05 вагою 0,5 кг – гарантована зона ураження радіусом 4,5 метра", – йдеться у повідомлені.

Поки що немає даний про застосування таких боєприпасів на полі бою російсько-української війни. Однак два роки тому компанія представила подібні снаряди, які вже давно перебувають у використанні ЗСУ.

Мова про боєприпаси кумулятивної дії РКГ-1600, які мають візуальну схожість із представленими сьогодні зразками озброєння. Вони були розроблені спільно з Центром впровадження та супроводження автоматизованих систем оперативного управління А2724 "Аеророзвідка".