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Заводи КНДР працюють "на повну" для постачання зброї рф

29 лютого 2024, 12:53
Заводи КНДР працюють
Фото: з відкритих джерел
За оцінками Державного департаменту США, з вересня Північна Корея відправила до росії близько 10 000 контейнерних поставок.

Північнокорейські збройові заводи "працюють на повну потужність", виробляючи зброю і боєприпаси для росії.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік, повідомляє Business Insider.

"У той час як збройові заводи Північної Кореї працюють на 30% потужності через нестачу сировини і електроенергії, деякі заводи працюють на повну потужність, виробляючи зброю і снаряди для росії", — сказав Шин на пресбрифінгу, переклад якого наводить інформаційне агентство Yonhap.

Він також повідомив, що з серпня Північна Корея надала росії 6 700 контейнерів. За його словами, цього достатньо для перевезення 3 мільйонів артилерійських снарядів калібру 152 мм або 500 000 артилерійських снарядів калібру 122 мм.

За словами очільника південнокорейського оборонного відомства, в обмін на це росія відправляє до Північної Кореї продукти харчування і сировину, необхідну для створення боєприпасівю. Загалом, москва відправляє до Пхеньяна приблизно на 30% більше товарів, ніж отримує з Північної Кореї.

Основну частину російських поставок складають продукти харчування, "що, як вважається, стабілізувало ціни на продовольство в Північній Кореї, а також інші товари першої необхідності", — сказав Шин журналістам. 

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