Завозити дрони з Польщі в Україну стане простіше

Від завтра експорт дронів з території Польщі буде відбуватися на основі загального дозволу, який надало польське Міністерство розвитку і технологій.

Таке рішення було ухвалено урядом Польщі після прохання України.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

"Збройні сили України для захисту нашої держави та перемоги над агресором вкрай потребують БПЛА, як вітчизняного, так і закордонного виробництва. Уряд України зі своєї сторони спростив імпорт БПЛА. Паралельно Україна на всіх рівнях працювала з нашими партнерами на те, щоб відповідні спрощення були ухвалені й ними. Зокрема це питання порушувала під час зустрічей з польськими колегами перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко, а Міністерство економіки надіслало відповідного листа нашим партнерам", – йдеться у заяві.

В Мінекономіки додали, що рішення уряду Польщі сприятиме прискоренню постачання БПЛА на фронт, посиленню обороноздатності України та прискорить перемогу над агресором.

Зазначається, що згідно з рішенням міністра розвитку та технологій Польщі спільним дозволом для експорту БПЛА в Україну може скористатися будь-який суб'єкт, що має місцерозташування на території Польщі. Запровадження загального дозволу звільняє від необхідності отримання індивідуального дозволу під час експорту кожної партії дронів.

Це рішення Польщі дуже важливе для України, адже саме в Польщі волонтери закуповують основні обсяги БПЛА.

Дозвіл стосується певної категорії дронів: безпілотних літальних апаратів, призначених для контрольованого польоту за межами прямої видимості оператора, з максимальною тривалістю принаймні 30 хвилин, але менше ніж 1 година, і призначених для зльоту та обслуговування.