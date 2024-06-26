Завтра Україна підпише безпекову угоду з Євросоюзом

Двосторонню безпекову угоду між Україною і ЄС мають підписати 27 червня під час саміту лідерів в Брюсселі.

Про це повідомляє агенція Інтерфакс-Україна, яка цитує європейського дипломата.

В своєму анонімному коментарі він сказав, що в Брюсселі буде "спеціальний гість, але ви всі написали про це", натякаючи на президента України.

"І ви також знаєте, що завтра після сімейної фотографії буде підписано зобов'язання щодо гарантування безпеки", – сказав політик.

Саміт Євросоюзу відбудеться у Брюсселі 27 і 28 червня.