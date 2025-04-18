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Заяви Рубіо для України і росії передають позицію Трампа – CNN

18 квітня 2025, 20:41
Заяви Рубіо для України і росії передають позицію Трампа – CNN
Фото: з вільних джерел
Наразі мирний процес "не відповідає очікуванням на цьому етапі".

Державнй секретар США Марко Рубіо пригрозив, що Білий дім може припинити участь у переговорах про завершення війни між Україною і росією. 

Рубіо транслює позицію президента США Дональда Трампа, передає телеканал CNN.

Видання пише, що очільник Держдепу США сьогодні "передавав точку зору президента".

"Трамп не має безмежного терпіння до тих, хто займається позерством і грає в ігри", - сказав співрозмовник CNN.

За його словами, Рубіо передавав "розчарування" президента з приводу того, що мирний процес "не відповідає очікуванням на цьому етапі".

Також джерело згадало три зустрічі спецпосланника президента США з Близького Сходу Стіва Віткоффа з президентом рф путіним, а також "численні зустрічі" з президентом України Володимиром Зеленським, присвячені завершенню війни.

"Час серйозно взятися за справу", - сказав співрозмовник журналістів.

 
СШАУкраїнапереговори

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