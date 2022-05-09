CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Державному аграрному реєстрі триває прийом заявок в рамках нової програми допомоги малим агровиробникам на загальну суму понад 1,5 млрд грн (50 млн євро), яка фінансується за рахунок бюджетної підтримки Євросоюзу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Заявку на допомогу від ЄС можуть подати малі агровиробники
Безповоротну допомогу зможуть отримати аграрії, які обробляють від 1 до 120 га сільськогосподарських угідь або утримують від 3 до 100 корів
Фото: Shutterstock
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Зазначається, що за умовами програми, безповоротну допомогу зможуть отримати аграрії, які обробляють від 1 до 120 га сільськогосподарських угідь або утримують від 3 до 100 корів. Розподіл підтримки відбуватиметься лише онлайн через Державний аграрний реєстр.
Зареєстровані у реєстрі фермерські господарства та інші виробники сільськогосподарської продукції, що відповідають критеріям програми, зможуть отримати безповоротну допомогу в розмірі: 3100 грн на один гектар оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (але не більше 372 тис. грн); 5300 грн на кожну корову, яка перебуває у власності отримувача (але не більше 530 тис. грн).
Подати заявку на участь у програмі можуть фізичні та юридичні особи, а також фізичні особи-підприємці. Останній термін подачі заявок – 15 листопада 2022 року.
Перелік затверджених до виплати заявок формуватиметься на щомісячній основі, відтак перші виплати надійдуть фермерам вже наприкінці жовтня. Відповідальним за опрацювання заявок по програмі та прийняття рішень по ним є Український державний фонд підтримки фермерських господарств (Укрдержфонд).
Щоб подати заявку на участь у програмі підтримки, сільгоспвиробник має пройти реєстрацію у Державному аграрному реєстрі на платформі dar.gov.ua, перевірити усі офіційні дані про себе і свою діяльність, які автоматично підвантажаться з державних ресурсів, додати інформацію про свою діяльність, заповнити форму заявки онлайн та підписати її електронним цифровим ключем. Перебіг опрацювання заявки відображатиметься в електронному кабінеті фермера в режимі реального часу.
Дія програми поширюється на усю Україну, окрім територій, які включені до переліку громад, що розташовані в районі проведення бойових дій, або які перебувають в тимчасовій окупації чи оточенні, затвердженого Мінреінтеграції.
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05 09 2022 14:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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