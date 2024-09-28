Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Заяви Китаю про мир в Україні не збігаються з діями – Блінкен

28 вересня 2024, 09:15
Заяви Китаю про мир в Україні не збігаються з діями – Блінкен
Ентоні Блінкен. Фото: AFP
Держсекретар заявив про серйозні занепокоєння США щодо підтримки КНР оборонної промислової бази рф.
Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з очільником МЗС Китаю Ван Ї і після цього раптом сказав, що заяви Пекіна про мир в Україні не збігаються з діями.
 
Про це пише Reuters.
 
Їхня зустріч відбулась в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Держсекретар заявив про серйозні занепокоєння США щодо підтримки КНР оборонної промислової бази росії. Крім того, він порушив питання "небезпечних і дестабілізуючих дій" Пекіна в Південнокитайському морі. 
 
За словами Блінкена, близько 70% верстатів і 90% мікроелектроніки, які імпортує агресор, походять з Китаю і Гонконгу.
 
Це допомагає кремлю виробляти ракети, бронетехніку і боєприпаси, щоб продовжувати війну проти України.
 
"Тож коли Пекін каже, що, з одного боку, він хоче миру, хоче бачити припинення конфлікту, а з іншого боку, дозволяє своїм компаніям здійснювати дії, які фактично допомагають путіну продовжувати агресію, це зовсім не узгоджується", - наголосив посадовець. 
 
Ван Ї відповів, що Штати повинні припинити дискредитувати та підкидати докази проти Китаю, а також "накладати санкції без розбору та використовувати цей конфлікт для створення та заохочення конфронтації між різними таборами".

 

КитайЕнтоні Блінкенвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Політика
"Дипломатичний" підхід Зеленського не працює із західними ідіотами. Тим часом Україні загрожує дефіцит комплектуючих для БПЛА – Том Купер
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 15:47
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Політика
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 13:06
Перемога у війні по-українськи. Коли США – слабка ланка – Джонатан Світ та Марк Тот
Політика
Перемога у війні по-українськи. Коли США – слабка ланка – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 01:24
Панічні настрої. Пропагандони путіна усвідомлюють, як сильно вони облажалися – Джулія Девіс
Політика
Панічні настрої. Пропагандони путіна усвідомлюють, як сильно вони облажалися – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 вересня 2024, 16:36
Бути чи не бути. Україна і спадщина Байдена – Тімоті Снайдер
Політика
Бути чи не бути. Україна і спадщина Байдена – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 вересня 2024, 12:37
Для України. Франція модернізує свої літаки Mirage 2000 цікавими новинками – Том Купер
Технології
Для України. Франція модернізує свої літаки Mirage 2000 цікавими новинками – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 23:40
Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Політика
Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 16:20
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Політика
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 11:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється