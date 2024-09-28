Заяви Китаю про мир в Україні не збігаються з діями – Блінкен

Держсекретар заявив про серйозні занепокоєння США щодо підтримки КНР оборонної промислової бази рф.

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з очільником МЗС Китаю Ван Ї і після цього раптом сказав, що заяви Пекіна про мир в Україні не збігаються з діями.

Їхня зустріч відбулась в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Держсекретар заявив про серйозні занепокоєння США щодо підтримки КНР оборонної промислової бази росії. Крім того, він порушив питання "небезпечних і дестабілізуючих дій" Пекіна в Південнокитайському морі.

За словами Блінкена, близько 70% верстатів і 90% мікроелектроніки, які імпортує агресор, походять з Китаю і Гонконгу.

Це допомагає кремлю виробляти ракети, бронетехніку і боєприпаси, щоб продовжувати війну проти України.