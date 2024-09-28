Заяви Китаю про мир в Україні не збігаються з діями – Блінкен
28 вересня 2024, 09:15
Ентоні Блінкен. Фото: AFP
Держсекретар заявив про серйозні занепокоєння США щодо підтримки КНР оборонної промислової бази рф.
Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з очільником МЗС Китаю Ван Ї і після цього раптом сказав, що заяви Пекіна про мир в Україні не збігаються з діями.
Про це пише Reuters.
Їхня зустріч відбулась в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Держсекретар заявив про серйозні занепокоєння США щодо підтримки КНР оборонної промислової бази росії. Крім того, він порушив питання "небезпечних і дестабілізуючих дій" Пекіна в Південнокитайському морі.
За словами Блінкена, близько 70% верстатів і 90% мікроелектроніки, які імпортує агресор, походять з Китаю і Гонконгу.
Це допомагає кремлю виробляти ракети, бронетехніку і боєприпаси, щоб продовжувати війну проти України.
"Тож коли Пекін каже, що, з одного боку, він хоче миру, хоче бачити припинення конфлікту, а з іншого боку, дозволяє своїм компаніям здійснювати дії, які фактично допомагають путіну продовжувати агресію, це зовсім не узгоджується", - наголосив посадовець.
Ван Ї відповів, що Штати повинні припинити дискредитувати та підкидати докази проти Китаю, а також "накладати санкції без розбору та використовувати цей конфлікт для створення та заохочення конфронтації між різними таборами".