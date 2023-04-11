Заяви Макрона щодо Тайваню викликали чимало критики – FT

Дипломати кажуть про шкоду для України.

Президент Франції Еммануель Макрон потрапив під шквал критики за слова про те, що Європа повинна дистанціюватися від назріваючої напруженості між США і Китаєм щодо Тайваню та виробити власну стратегічну незалежність у всіх сферах.

Про це повідомляє Financial Times.

Дипломати й законодавці в США і країнах Центральної та Східної Європи розкритикували Макрона за м'якість щодо Пекіна і тривожну критику Сполучених Штатів, особливо з огляду на те, що Вашингтон був непохитним прихильником Європи в її боротьбі з наслідками російського вторгнення в Україну.

Французький президент дав спільне інтерв'ю, опубліковане в неділю виданнями Politico і Les Echos, після триденного державного візиту до Китаю, частково спрямованого на те, щоб переконати президента Сі Цзіньпіна використати свій вплив на російського союзника владіміра путіна щодо війни в Україні.

Макрон попередив про "пастку для Європи", якщо вона буде "втягнута у кризи, які не є нашими", а також заявив, що континент прагне стати більш незалежним у питаннях безпеки, оборони та економіки. Якщо виникне конфлікт між "дуополією" США і Китаю, то Європа "не матиме ні часу, ні коштів для розбудови нашої стратегічної автономії". У такому випадку, на його думку, європейці "стали б васалами замість третього полюсу, якщо б у нас було кілька років на його побудову". Сенатор-республіканець Марко Рубіо заявив, що інтерв'ю Макрона викликає занепокоєння, і запропонував переосмислити підтримку України з боку Вашингтона. "Якщо Макрон говорить від імені всієї Європи, а їхня позиція зараз полягає в тому, що вони не збираються ставати на бік США і Китаю щодо Тайваню, то, можливо, нам теж не варто ставати на чийсь бік і нехай вони розбираються з Україною", – сказав Рубіо. У понеділок Білий дім применшив гостроту суперечки, заявивши, що США мають "чудові двосторонні відносини" з Францією.

"Французи активізуються в Індо-Тихоокеанському регіоні. Вони проводять військово-морські операції. ... і все це в рамках наших спільних зусиль, спрямованих на те, щоб продовжувати відстоювати стабільність і безпеку, процвітання і вільний і відкритий Індо-Тихоокеанський регіон", – зазначив Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки.

Два високопоставлені дипломати ЄС заявили, що коментарі Макрона зашкодять як Європі, так і відносинам України зі США, а також ускладнять вироблення єдиної позиції ЄС щодо Пекіна.

"Це не виграш ні для кого. Крім Сі", – сказав один з дипломатів.