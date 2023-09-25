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Займатися вступом України до ЄС зараз "ілюзорно" – Reuters

25 вересня 2023, 19:29
Займатися вступом України до ЄС зараз
Фото з вільного доступу
За словами словацького експрем’єра, займатись питанням вступу України в ЄС в той час, як на її території ведеться повномасштабна війна, "ілюзорно".

Колишній прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, чия партія Smer-SD лідирує перед позачерговими парламентськими виборами, вважає вступ України до Європейського Союзу віддаленою перспективою через війну, корупцію та недоліки демократії.

Про це Фіцо сказав у письмовому коментарі агентству Reuters.

"У майбутньому ми можемо уявити, що Україна матиме максимально тісну співпрацю з Європейським Союзом, зокрема й членство. Але для цього вона повинна виконати умови, які виконали всі інші країни, що прагнуть членства", – додав Фіцо.

Політик також стверджує, що Україна належить до "найбільш корумпованих країн світу", а її режим правління "далекий від демократичних стандартів".

Він також заявив, що за його прем’єрства Словаччина накладе вето на членство України в Північноатлантичному альянсі через протидію росії, тому що "ми не хочемо Третьої світової війни".

Водночас Фіцо прямо не відповів на питання, чи підтримує відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу цього року, що є політичною метою Києва.

війна в Україніросія окупантиВступ до ЄССловаччина

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