Зберігання секретних даних: на високопосадовця штабу Повітряних сил завели справу

"Інформація у ЗМІ щодо відкритого кримінального провадження відносно одного з високопосадовців штабу Командування Повітряних сил ЗС України відповідає дійсності"

Військовою контррозвідкою СБУ викрито одного з високопосадовців штабу Командування Повітряних сил Збройних сил України в незаконному зберіганні інформації з обмеженим доступом.

"Інформація у ЗМІ щодо відкритого кримінального провадження відносно одного з високопосадовців штабу Командування Повітряних сил ЗС України відповідає дійсності", - повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що кілька тижнів тому військовою контррозвідкою СБУ виявлено факт несанкціонованого зберігання офіцером інформації з обмеженим доступом у його службовому кабінеті та за місцем проживання.

На даний час тривають слідчі дії.

Про посаду офіцера та його ім'я в Командуванні Повітряних сил ЗСУ не повідомляють.