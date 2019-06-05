CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВійськовою контррозвідкою СБУ викрито одного з високопосадовців штабу Командування Повітряних сил Збройних сил України в незаконному зберіганні інформації з обмеженим доступом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зберігання секретних даних: на високопосадовця штабу Повітряних сил завели справу
"Інформація у ЗМІ щодо відкритого кримінального провадження відносно одного з високопосадовців штабу Командування Повітряних сил ЗС України відповідає дійсності"
Фото: Укрінформ
"Інформація у ЗМІ щодо відкритого кримінального провадження відносно одного з високопосадовців штабу Командування Повітряних сил ЗС України відповідає дійсності", - повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що кілька тижнів тому військовою контррозвідкою СБУ виявлено факт несанкціонованого зберігання офіцером інформації з обмеженим доступом у його службовому кабінеті та за місцем проживання.
На даний час тривають слідчі дії.
Про посаду офіцера та його ім'я в Командуванні Повітряних сил ЗСУ не повідомляють.
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06 05 2019 22:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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