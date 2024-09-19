Збільшення армії путіним як знак невдачі російських збройних сил – The Telegraph

Попри меншу чисельність збройних сил, українці не лише змогли зупинити російське вторгнення, але й досягли низки помітних успіхів на полі бою.

владімір путін може набирати скільки завгодно солдатів та збільшувати свою армію, прагнучи зробити її другою за чисельністю у світі. Але, як видно з катастрофічних дій російських військових в Україні, коли йдеться про перемогу у війні, результат на полі бою вирішує якість підготовки бійців, а не їхня кількість.

Проте, попри меншу чисельність збройних сил, українці не лише змогли зупинити російське вторгнення, але й досягли низки помітних успіхів на полі бою. Найбільш вражаючим успіхом стало захоплення значного шматка російської території — вперше з часів Другої світової війни москву спіткала така ганебна доля.

Про це пише The Telegraph.

Втрати росії справді колосальні, якщо порівнювати їх з 15 тисячами загиблих, яких зазнав колишній Радянський Союз під час 10-річної військової кампанії в Афганістані у 1980-х роках — в епоху, коли Москва могла призивати новобранців з усіх куточків СРСР.

Сьогодні путін обмежений скромнішими ресурсами російської федерації, що ускладнює йому завдання приховати від російського народу масштаби втрат країни, так і поповнити свої війська новобранцями.

"Остання заява путіна, в якій він віддав наказ збільшити російську армію на 180 тисяч військовослужбовців до 1,5 мільйона діючих військовослужбовців — крок, який зробить її другою за чисельністю армією у світі після Китаю — більше схожа на відчай, ніж на серйозну ініціативу щодо перетворення росії на велику військову наддержаву", — вважає редактор.

Хоча західні військові оглядачі вважають, що російська армія зараз більша і сильніша, ніж на початку війни, оскільки її бойовий склад збільшився приблизно на 15%, це не призвело до значного покращення бойових дій, і росіяни досягли лише скромних успіхів на сході України.