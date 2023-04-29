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Збільшення навчань ВМС Китаю і росії стає загрозою для нацбезпеки країни — Японія

29 квітня 2023, 09:05
Збільшення навчань ВМС Китаю і росії стає загрозою для нацбезпеки країни — Японія
Фото: з вільного доступу
Уряд Японії вважає загрозою національній безпеці запуски балістичних ракет та вторгнення кораблів берегової охорони в японські територіальні води.

Також загрозою є зростання кількості спільних навчань військово-морських сил Китаю і росії.

Про це повідомляє Kyodo.

В оновленій стратегії океанічної політики країни мовить про те , що Китаю змінив військовий баланс в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. Через це в японсько-китайських відносинах посилюється напруженість. 

У відносини між Токіо і москвою ситуація погіршилась після вторгнення росії в Україну минулого року та введенням санкцій Японією проти рф. 

В документі міститься зобов’язання Японії сприяти дослідженням і розробкам автономних підводних апаратів і дистанційно керованих апаратів для спостереження та розвідки ресурсів задля зміцнення морської безпеки. 

Острови Японії важливі для забезпечення безпеки її великої виняткової економічної зони і отримання вигод від експлуатації морських ресурсів.

Тому уряд Японії вчора затвердив процедури передачі берегової охорони під командування міністра оборони у разі збройного нападу на країну. Сили берегової охорони будуть залучатись до матеріально-технічної підтримки військових, включаючи евакуацію жителів, щоб дати можливість армії зосередитись на своїх операціях.

В основних принципах довгострокової Стратегії національної безпеки Японії уряд пообіцяв дозволити міністру оборони контролювати берегову охорону в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Стратегія океанічної політики переглядається урядом Японії кожні 5 років.

РосіяЯпоніяКитайвмс

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