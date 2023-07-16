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ПОЛІТИКА

Збільшення підтримки Україні є найкращим способом допомогти світовій економіці – Мінфін США

16 липня 2023, 13:32
Збільшення підтримки Україні є найкращим способом допомогти світовій економіці – Мінфін США
Джанет Йеллен. Фото: .huffingtonpost.com
Як відзначає видання, повномасштабне російське вторгнення на територію України викликало "шокові хвилі в економіках по всьому світу", які призвели до зростання цін на продукти харчування й паливо.

Подвоєння підтримки постраждалій від війни Україні є найкращим стимулом для світової економіки.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє RFI.

У кулуарах саміту міністрів фінансів G20 в Індії Єллен заявила, що відкидає критику про існування компромісу між допомогою Україні та країнам, що розвиваються.

"Припинення цієї війни - це перш за все моральний імператив. Але це також найкраще, що ми можемо зробити для світової економіки", - заявила міністр журналістам.

Як відзначає видання, повномасштабне російське вторгнення на територію України викликало "шокові хвилі в економіках по всьому світу", які призвели до зростання цін на продукти харчування й паливо.

Міністр фінансів Японії Шунічі Сузукі, зі свого боку, підтвердив непохитну підтримку Україні з боку G7.

"Ми підтвердили, що активи, які належать росії і знаходяться під наглядом G7, не будуть передані, поки росія не виплатить збитки Україні", - заявив Сузукі та додав, що москва також повинна "сплатити довгострокові витрати на відновлення". 

В кінці червня в Лондоні відбулась конференція щодо відбудови України, під час якої президент Володимир Зеленський заявив, що наша країна пропонує створювати основу для миру, яка ґрунтується на єдності, безпеці та демократії. Зокрема, за його словами, союзники мають переходити від візії до угод, а від угод до реальних проєктів.

мінфін СШАпідтримка України

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