Збір коштів на кампанію Трампа досяг рекорду в $400 мільйонів – FT

Прихильники республіканця почали активніше виділяти кошти на його підтримку.

Групи зі збору коштів, які підтримують кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа, зібрали понад 400 мільйонів доларів для його президентської виборчої кампанії в період з квітня по червень — це рекорд у другому кварталі, який майже відповідає сумам, зібраним протягом усієї його кампанії 2016 року.

Про це повідомляє Financial Times.

Ця цифра, яка, ймовірно, зростатиме, оскільки все більше комітетів політичних дій, що допомагають фінансувати кампанії, звітуватимуть цими вихідними, втричі перевищує загальну суму за перший квартал і приблизно вдвічі перевищує зафіксовані внески за той самий період перед виборами 2020 року.

Величезні кошти надійшли від менших донорів, розлючених обвинувальним вироком Трампа у справі про гроші “за мовчання”, а також мільярдерів, які долучилися до його кампанії.

Понад 450 тисяч доларів надійшло до протрампівських груп 31 травня, після того, як присяжні визнали Трампа винним у справі про фальсифікацію ділової документації.

Звіти груп також показують, що їхні юридичні витрати зросли до більш ніж $84 млн з початку кампанії.Вони використали частину зібраних коштів, щоб допомогти Трампу під час розгляду справи.

Президент США демократ Джо Байден випереджав Трампа у зборі коштів, поки республіканець використовував гроші донорів, щоб перемогти суперників на праймеріз і заплатити своїм адвокатам. До кінця березня групи, що підтримують Байдена, зібрали загалом $413 млн, а протрампівські групи отримали близько $326 млн внесків.

Найближчими днями очікується надходження нових звітів за червень, які, ймовірно, дадуть повнішу картину фінансування обох кампаній.

Групи, пов'язані з Байденом, які подали звіти за другий квартал у понеділок, 15 липня, повідомили, що за цей період зібрали $270 млн — це приблизно відповідає загальній сумі внесків його прихильників на тому ж етапі перегонів 2020 року.

Ще більше груп мають відзвітувати до цих вихідних, що збільшить загальну суму. Але демократи побоюються, що збір коштів для президента може зіштовхнутися з труднощами після його слабкого виступу на дебатах з Трампом 27 червня.

Проблеми Трампа, включаючи кримінальні справи й нещодавній замах на його життя, спонукали мільярдерів від Кремнієвої долини до Волл-стріт робити внески на підтримку кампанії республіканця.

Бізнесмен Тім Меллон став одним із найбільших донорів Трампа, надавши 75 млн доларів протрампівському комітету політичних дій, в тому числі 50 млн доларів на наступний день після обвинувального вироку проти колишнього президента за фальсифікацію ділової документації. Колишній директор Marvel Entertainment Ісаак Перлмуттер надав кампанії Трампа $10 млн після оголошення вироку.

Цей імпульс продовжився і в третьому кварталі. засновники компанії Andreessen Horowitz, відомі фігури в Кремнієвій долині Марк Андрессен і Бен Горовіц також планують надати кошти на кампанію Трампа.

Також, після того, як Трамп пережив замах, його публічно підтримали відомі американські бізнесмени Ілон Маск і Білл Екман, потенційно сигналізуючи про перспективу подальших значних внесків на кампанію республіканця.

Багато великих американських компаній та їхні власники-мільярдери поставили на перемогу Трампа й почали допомагати йому і словом, і ділом, а точніше — грошима.