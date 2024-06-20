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Збірна Сербія пригрозила самовільно залишити Євро-2024

20 червня 2024, 19:13
Збірна Сербія пригрозила самовільно залишити Євро-2024
фото: fss.rs
Албанські та хорватські вболівальники виконали кілька антисербських скандувань.

Футбольний союз Сербії вимагає покарати Хорватію та Албанію за антисербські скандування, інакше Сербія пообіцяла розглянути відмову від участі в Євро-2024. Відповідного листа було надіслано до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) з вимогами.

Про це повідомляє Sportklub.

Албанські та хорватські вболівальники в дружній атмосфері провели матч своїх збірних у середу, 19 червня. Об'єднала балканських фанатів, зокрема, і нелюбов до войовничого сусіда – Сербії.
 
Фанати збірних разом виконали кілька антисербських скандувань на кшталт "Убий серба". Після фінального свистка до албанських уболівальників приєднався і форвард збірної Мірлінд Даку. Він нібито теж скандував у мегафон образливі речівки на адресу сербів і македонців.
 
Сербські футбольні функціонери засудили поведінку Даку та закликали УЄФА застосувати "жорсткі санкції" проти Албанії та Хорватії. Вимоги сербів частково підтримала і Футбольна федерація Північної Македонії. Щоправда, тамтешня збірна на чемпіонаті не змагається.
футболСербіявійна в Україніросія окупанти

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