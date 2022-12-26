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Збірна України посіла друге місце на Кубку світу з таїландського боксу

26 грудня 2022, 13:32
Збірна України посіла друге місце на Кубку світу з таїландського боксу
бокс
Збірна України здобула 9 медалей з таїландського боксу муей-тай на Кубку світу

У змаганнях взяли участь 380 спортсменів із 45-ти країн. Українська збірна була представлена дев'ятьма учасниками. Збірна України здобула 9 медалей з таїландського боксу муей-тай на Кубку світу у місті Бангкок (Таїланд), пише Укрінформ.

В активі українців 3 золоті, 2 срібні та 4 бронзові медалі і друге загальнокомандне місце, передає Укрінформ.

«Золото» виграли Анатолій Суханов (вагова категорія до 86 кг), Єгор Скуріхін (75 кг), Олександр Єфіменко (71 кг).

«Срібло» здобули Олег Беспятий (63,5 кг), Михайло Сердюк (54 кг), «бронзу» - Богдан Студнев (60 кг), Валерій Денисов (57 кг), Андрій Латушко (67 кг) и Владислав Григорєв (81 кг).


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