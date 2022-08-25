Збірна України з футболу стабільно перебуває на 27-й позиції рейтингу ФІФА

ФІФА опублікувала черговий рейтинг національних збірних. У ньому Україна, як і раніше, посідає 27-е місце.

Фото: uaf.ua.

"Синьо-жовті" мають 1542,79 бала. Серед представників УЄФА наша національна команда йде 16-ю, повідомляє УАФ. Суперники збірної України в Лізі націй посідають у реєстрі такі місця: Шотландія - 45-те (0), Ірландія - 47-е (0), Вірменія - 92-е (0). Рейтинг ФІФА на 25.08.2022 1. Бразилія - 1837,56. 2. Бельгія - 1821,92. 3. Аргентина - 1770,65. 4. Франція - 1764,85. 5. Англія - 1737,46. 6. Іспанія - 1716,93. 7. Італія - 1713,86. 8. Нідерланди - 1679,41. 9. Португалія - 1678,65. 10. Данія - 1665,47. … 27. УКРАЇНА - 1542,79.

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