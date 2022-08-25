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Збірна України з футболу стабільно перебуває на 27-й позиції рейтингу ФІФА

ФІФА опублікувала черговий рейтинг національних збірних. У ньому Україна, як і раніше, посідає 27-е місце.
Збірна України з футболу стабільно перебуває на 27-й позиції рейтингу ФІФА Фото: uaf.ua.
"Синьо-жовті" мають 1542,79 бала. Серед представників УЄФА наша національна команда йде 16-ю, повідомляє УАФ.
 
Суперники збірної України в Лізі націй посідають у реєстрі такі місця: Шотландія - 45-те (0), Ірландія - 47-е (0), Вірменія - 92-е (0). 
 
Рейтинг ФІФА на 25.08.2022
 
1. Бразилія - 1837,56.
 
2. Бельгія - 1821,92.
 
3. Аргентина - 1770,65.
 
4. Франція - 1764,85.
 
5. Англія - 1737,46.
 
6. Іспанія - 1716,93.
 
7. Італія - 1713,86.
 
8. Нідерланди - 1679,41.
 
9. Португалія - 1678,65.
 
10. Данія - 1665,47.
 
… 27. УКРАЇНА - 1542,79.
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25 08 2022 14:25
ТЕГИ: футбол, ФІФА
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