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СПОРТ

Збірні росії з хокею офіційно відсторонені від участі в Олімпіаді-2026

03 червня 2025, 15:44
Збірні росії з хокею офіційно відсторонені від участі в Олімпіаді-2026
з вільних джерел
Це вперше в історії, коли російські хокеїсти повністю пропускають Олімпійські ігри.

Збірні росії з хокею офіційно втратили можливість виступити на зимових Олімпійських іграх 2026 року, які пройдуть у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо. Міжнародна федерація хокею (IIHF) підтвердила, що російських спортсменів не буде серед учасників чоловічого та жіночого хокейних турнірів головного спортивного форуму чотириріччя.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ з посиланням на пресслужбу IIHF.

У федерації зазначили, що остаточне рішення було ухвалене 28 травня після консультацій з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК). Воно базується на рекомендаціях МОК від березня 2023 року щодо участі спортсменів з країн, які ведуть агресивні війни.

Замість російської команди до участі у чоловічому турнірі допущено збірну Франції — саме вона здобула перемогу над Україною у кваліфікації. Таким чином, склад груп на чоловічому турнірі виглядає так:

Чоловічий хокейний турнір ОІ-2026:

  • Група A: Канада, Швейцарія, Чехія, Франція
  • Група B: Фінляндія, Швеція, Словаччина, Італія
  • Група C: США, Німеччина, Латвія, Данія

У жіночому турнірі також не буде збірної росії. У змаганнях візьмуть участь такі команди:

Жіночий хокейний турнір ОІ-2026:

  • Група A: Канада, США, Фінляндія, Чехія, Швейцарія
  • Група B: Японія, Швеція, Німеччина, Італія, Франція

Це вперше в історії, коли російські хокеїсти повністю пропускають Олімпійські ігри. З моменту розпаду Радянського Союзу росія брала участь у всіх попередніх хокейних турнірах на Іграх, вигравши золото лише одного разу — у 2018 році. Тоді, за відсутності провідних гравців збірних Канади та США, російська команда у фіналі лише в овертаймі перемогла Німеччину.

Відсторонення збірних рф стало черговим прикладом міжнародної ізоляції російського спорту у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну, яке триває з лютого 2022 року.

Олімпійські ігрихокейМОКросія загроза

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