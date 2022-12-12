Збірну Польщі може очолити Шевченко

Чеслав Міхневич залишив свою посаду.

Польський футбольний союх припинив співпрацю з наставником національної команди Чеславом Міхневичем, повідомляє Przegląd Sportowy.

Сторони вирішили не продовжувати угоди. Зазначимо, що на ЧС-2022 поляки вийшли із групи, однак у раунді плей-офф поступилися на стадії 1/8 фіналу Франції (1:3).

У Польщі вже розпочали пошуки нового головного тренера. Одним із претендентів є український фахівець Андрій Шевченко.

Нагадаємо, що у 2016-21 роках Шевченко очолював збірну України та виводив головну команду країни до історичного чвертьфіналу Євро-2020.

Єдиним місцем роботи серед клубів у Шевченка був "Дженоа". Коуч очолив Грифонов у листопаді минулого року, проте був звільнений зі своєї посади у січні 2022 року.