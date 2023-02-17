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ПОЛІТИКА

"Зброя – це єдина мова, яку розуміє росія" – Зеленський в інтерв'ю BBC

17 лютого 2023, 12:36
Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю ВВС, що присвячене роковинам російського вторгнення.

В інтерв'ю BBC, присвяченому річниці повномасштабного вторгнення росії, він попередив, що поступка територій означатиме, що росія може "продовжувати повертатися", тоді як західна зброя наблизить мир.

Про це повідомляє BBC.

Він вважає, що українські війська можуть продовжувати чинити опір російському наступу, поки не зможуть розпочати контрнаступ - хоча і повторив свої заклики про більшу військову допомогу з боку Заходу.

"Звичайно, сучасна зброя прискорює встановлення миру. Зброя - це єдина мова, яку розуміє росія", - сказав пан Зеленський в інтерв'ю BBC.

Зеленський зазначив, що прогнозований весняний наступ уже розпочався, а західна зброя наблизить мир в Україні.

"російські атаки вже йдуть, з кількох напрямків", - сказав він.

Президент Зеленський також відповів на погрозу білоруського лідера лукашенка вести війну на боці російських військ зі своєї території, якщо хоч один український солдат перетне кордон.

"Якщо це станеться, ми боротимемося і виживемо", – зазначив він.

На запитання, чи здивований він тактикою росії у війні, Зеленський назвав її "некорисною". Але дозволити росії знову використовувати Білорусь як плацдарм для нападу було б "великою помилкою".

Також Зеленський виключив можливість відмовитися від будь-яких територій своєї країни в рамках можливої мирної угоди з росією. Мовляв, поступки землі означатимуть, що росія може продовжувати повертатися. 

"Ми хочемо гарантій безпеки. Будь-які територіальні компроміси послабили б нас як державу", – прокоментував український гарант.

Дані, які Україна опублікувала цього тижня, свідчать про те, що цього місяця російські війська в Україні гинули у більшій кількості, ніж будь-коли з першого тижня їхнього вторгнення. Ці цифри неможливо перевірити, але міністерство оборони Великої Британії заявило, що такі тенденції, скоріш за все, відповідають дійсності.

За його словами, його країна рухається до Європи як в економічному плані, так і в ціннісному.

"Україна обрала цей шлях. Україна хоче безпекових гарантій. Будь-які територіальні компроміси будуть тільки послаблювати нашу державу", - сказав Зеленський.

"Питання не в слові "компроміс". Чому його боятися? У нас мільйони компромісів в житті щоденно", - зазначив президент.

"Питання з ким. Компроміс з путіним? Ні. Бо немає віри. Діалог з ним? Ні. Бо немає віри", - зазанчив Зеленський.

війнаBBCзеленськийінтерв'ю

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